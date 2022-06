Reddito di Cittadinanza | i numeri nel Sannio | a maggio sfiorata quota 16mila percettori

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 15.888 i sanniti che lo scorsohanno ricevuto ildi, il 6,03% della popolazione complessiva. La media dell’importo ricevuto è pari a 562,14 euro.tra i più bassi in Campania dove a farla da padrona è la provincia di Napoli con 454.562 persone che hanno ricevuto il Rdc, il 15,32% dei residenti nell’area partenopea. Qui anche l’importo medio è più alto: 645,66 euro. Alle spalle del Napoletano si colloca Caserta, sempre meno Terra di Lavoro considerato che il numero diè pari 115.239 (il 12,80% della popolazione totale). Anche nel Casertano l’assegno supera i 600 euro mensili: 618,11.più bassi nel Salernitano: 74.748 le persone che hanno ricevuto ildi ...

