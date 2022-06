Pubblicità

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Lodi, Andrea Furegato (Pd) è il nuovo sindaco. A 25 anni sbaraglia la Lega: 'Siamo un modello' - rep_milano : Lodi, Andrea Furegato (Pd) è il nuovo sindaco. A 25 anni sbaraglia la Lega: 'Siamo un modello' - infoitinterno : Lodi, Andrea Furegato (Pd) è il nuovo sindaco. A 25 anni sbaraglia la Lega: 'Siamo un modello' -

L'HuffPost

Infine,con estremo orgoglio e rispetto, facciamo lead una squadra che ha saputo essere unda seguire per tutti quelli che, nei prossimi anni, vorranno emularne le gesta iniziando a ...... evitando soste e sviluppando un cammino ordinato che significhi il procedere di un popolo seguendo une una guida, che è il Santo e cantando con lui ledi Dio". Public Domain Comitati ... Modello Lodi: c'è un campo larghissimo che funziona (di F. Olivo) Ma se Roma guarda a Lodi, Lodi non guarda a Roma: "Questo non è un esperimento - taglia corto Furegato quando gli chiediamo se pensa che il modello possa essere replicato a livello nazionale - è una ...Del resto lo aveva detto nei giorni scorsi anche il segretario del Pd Enrico Letta che Lodi sarebbe stato "un test nazionale", o meglio "un laboratorio politico nuovo". E lo ha ribadito ieri ...