La confessione choc della madre di Elena: “L'ho uccisa io, ma non so il motivo” (Di martedì 14 giugno 2022) Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. La bambina, scomparsa lunedì a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è stata ritrovata questa mattina proprio grazie alle indicazioni della madre, che ha fatto ritrovare il corpo della piccola dopo le "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori. La giovane ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia, ma nell'interrogatorio non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era soltanto una messa in scena per coprire l'omicidio. I carabinieri di Catania hanno trovato il corpo della piccola in un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la donna abitava con l'ex compagno e padre ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figliadi 5 anni. La bambina, scomparsa lunedì a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è stata ritrovata questa mattina proprio grazie alle indicazioni, che ha fatto ritrovare il corpopiccola dopo le "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori. La giovane ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia, ma nell'interrogatorio non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era soltanto una messa in scena per coprire l'omicidio. I carabinieri di Catania hanno trovato il corpopiccola in un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la donna abitava con l'ex compagno e padre ...

