Importare lo stile

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 giugno 2022) C'è stato un tempo in cui marchi quali Woolrich, Filson, Blundstone, Spiewak, ma anche lo stesso Vans erano perlopiù sconosciuti a chi abitava in Italia e/o in Europa e magari non aveva mai fatto un viaggio Oltreoceano. Da Bologna, Giuseppe e la figlia Cristina Calori quel viaggio, invece, lo avevano fatto agli inizi degli anni Ottanta (1982) con una valigia vuota in partenza e carica al ritorno di brand statunitensi con una storia autentica da raccontare. La loro prima scoperta furono le scarpe Desert Sons, mocassini fatti a mano dai pellerossa, a Tucson, in Arizona. L’introduzione dei cataloghi a fumetti, collaborando con i migliori fumettisti italiani del tempo, diventò in breve tempo un punto chiave fondamentale nella comunicazione di WP e uno dei suoi tratti più distintivi I primi viaggi furono una continua scoperta, dalla fabbrica Van Doren in California, dove le scarpe Vans ...