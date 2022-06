I beauty look più trendy ai Tony Awards 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Sul red carpet dei Tony Awards le celebrità continuano a sottolineare e dettare tendenze beauty. In vista dell’estate, le star propongono soprattutto capelli raccolti, smokey eye e labbra rosse. Anche il teatro ha il suo momento da red carpet e il mondo patinato di Hollywood lo celebra con i Tony Awards. L’edizione 2022 ha portato sul tappeto rosso tantissimo glamour. Le star, per l’occasione, hanno rimarcato il legame che unisce moda e spettacolo, così come non hanno perso tempo, risaltando e dettando le tendenze più interessanti di stagione. Vanessa Hudgens, ad esempio, ha dimostrato più volte di avere un debole per lo chignon. Sul red carpet dei Tony Awards, invece, l’attrice ha seguito un altro trend che rilancia la treccia con un tocco wet. ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) Sul red carpet deile celebrità continuano a sottolineare e dettare tendenze. In vista dell’estate, le star propongono soprattutto capelli raccolti, smokey eye e labbra rosse. Anche il teatro ha il suo momento da red carpet e il mondo patinato di Hollywood lo celebra con i. L’edizioneha portato sul tappeto rosso tantissimo glamour. Le star, per l’occasione, hanno rimarcato il legame che unisce moda e spettacolo, così come non hanno perso tempo, risaltando e dettando le tendenze più interessanti di stagione. Vanessa Hudgens, ad esempio, ha dimostrato più volte di avere un debole per lo chignon. Sul red carpet dei, invece, l’attrice ha seguito un altro trend che rilancia la treccia con un tocco wet. ...

