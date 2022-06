Golden State vede il Paradiso: Boston cade, per il titolo manca una vittoria (Di martedì 14 giugno 2022) Ad una vittoria dal titolo. Sembra incredibile, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 3 anni, ma nel giorno dell'anniversario dell'infortunio che ha dato inizio al calvario di Klay Thompson e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Ad unadal. Sembra incredibile, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 3 anni, ma nel giorno dell'anniversario dell'infortunio che ha dato inizio al calvario di Klay Thompson e ...

Pubblicità

NBAspain : Golden State Warriors Su tercer cuarto #NBAFinals - ilpost : Golden State è a una vittoria dal titolo NBA - Daniele64181695 : Sto seguendo tutte le partite della finals tra golden state e boston dalle vostre valutazioni piu volte ho sentito… - NBAPassion_com : 'C'è una cultura vincente qui, è una sensazione che ti porta a dare qualcosa in più' Wiggins sale di livello in ga… - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: Golden State vede il Paradiso: Boston cade, per il titolo manca a una vittoria. Da San Francisco il racconto di @dchinell… -