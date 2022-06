Gazzetta – Milan, Tedino su Scamacca: ‘Ha qualcosa di Lewandowski’ (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:27:54 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: L’ex c.t. delle giovanili azzurre: “E’ un investimento che vale la pena fare. E poi Pioli sa fare dei capolavori con i giovani” Bruno Tedino ci regala una polaroid di una sfida tra giganti finita male per gli azzurri: “Quando penso a Scamacca mi viene in mente Francia-Italia Under 17 del 2015, quarti di finale dell’Europeo. Gianluca davanti, Upamecano in difesa, 3-0 per loro. Ingiocabili”. Scamacca giocava nelle giovanili della Roma, il francese a Valenciennes. Tempo due mesi e avrebbe preso un biglietto di sola andata per Liefering, Austria, galassia Red Bull, prima di Salisburgo, Lipsia e Bayern. “Ma Scamacca non è da meno”. Parola di Tedino, ex mister di Pordenone e Palermo, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:27:54 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: L’ex c.t. delle giovanili azzurre: “E’ un investimento che vale la pena fare. E poi Pioli sa fare dei capolavori con i giovani” Brunoci regala una polaroid di una sfida tra giganti finita male per gli azzurri: “Quando penso ami viene in mente Francia-Italia Under 17 del 2015, quarti di finale dell’Europeo. Gianluca davanti, Upamecano in difesa, 3-0 per loro. Ingiocabili”.giocava nelle giovanili della Roma, il francese a Valenciennes. Tempo due mesi e avrebbe preso un biglietto di sola andata per Liefering, Austria, galassia Red Bull, prima di Salisburgo, Lipsia e Bayern. “Manon è da meno”. Parola di, ex mister di Pordenone e Palermo, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? UN MILAN DA 10 Le notizie ?? - officialmaz : Amici della @Gazzetta_it: Il disastro #Ferrari in un angolo, gara 3 scudetto #MilanoBologna in un angolino.… - InfoworkMagdi : Gli unici che stanno facendo mercato del Milan sono:' il MT, gli inviati giornalai Milanisti, la Gazzetta dello spo… - milan_corner : @saIva___ @Simfrac @marcullo02 @catty8323 salva è stato detto a chiare lettere in prima pagina gazzetta: 3 tasselli… -