Elena Del Pozzo | inquirenti | “Da madre nessuna commozione o segni pentimento”

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –dida parte Martina Patti. Così glidescrivono la reazione della, che dopo ore di interrogatorio, ha confessato l’omicidio della piccolaDel, la bimba di quasi 5 anni uccisa a Mascalucia in provincia di Catania “con un coltello da cucina” e poi sepolta “a circa 600 metri dall’abitazione in un terreno”. “Il cadavere era parzialmente interrato ed occultato all’interno di 5 sacchi di plastica”, ha riferito in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, Rino Coppola. “E sul terreno in questione sono state rinvenute una pala ed una zappa. Dopo il ritrovamento del corpo – ha aggiunto – la signora è stata sentita con l’assistenza del suo legale e ha ...

E' accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere la mamma della piccolaPozzo, l a bambina di 5 anni scomparsa nei giorni scorsi a Mascalucia (Catania) e ritrovata morta. Era stata la stessa giovane mamma, 23 anni, a denunciare il rapimento della piccola, salvo ...Il rapimento della figlia - sottolineano gli investigatori - era, quindi, solo una messa in scena per fare 'ricadere la colpa' sulle vicende passatepadre di, suo ex convivente. Gli ...Catania, 14 giugno 2022 - Sono le ultime immagini della piccola Elena del Pozzo, la bambina di 4 anni uccisa dalla madre a Mascalucia, in provincia di Catania. Martina Patti ha raccontato ai ...gli elementi che farebbero propendere per la premeditazione dell'omicidio di Elena, uccisa da sua madre in casa poco dopo l'uscita dall'asilo. La contestazione si basa sulla ricostruzione della ...