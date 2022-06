È morto Abraham Yehoshua | il grande scrittore che sperava nei negoziati tra Israele e Palestina

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Addio ad Abraham Yehoshua. Lo scrittore israeliano e uomo di pace è morto questa mattina. Lo ha annunciato l'ospeda… - repubblica : E' morto Abraham Yehoshua. Il grande scrittore israeliano aveva 85 anni - HuffPostItalia : È morto Abraham Yehoshua, lo scrittore che credeva nella pace possibile fra Israele e Palestina - mlupoi : L’ho amato come ho amato pochi scrittori. Mi ha portato in luoghi nascosti della mia anima. Grazie. Abraham Yehoshu… - exlibris201 : RT @SalonedelLibro: È morto Abraham Yehoshua. Nei suoi libri ha affrontato la complessità del mondo ebraico, il tema della memoria e i rap… -

Israele -Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale, èquesta mattina. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio. Aveva 85 anni. Per decenni Yehoshua era stato un fervente paladino di ...Di. Mourinho il giorno prima piangeva. Un pianto di gioia che si era trasferito su tutta la ... Ma chi ci ha messo i primi soldi E perché Madoff èin galera e il fondatore di Luna può ...La Scuola Normale Superiore ricorda il grande scrittore israeliano Abraham Yehoshua, scomparso nella giornata di ieri a 85 anni, cui aveva ...Ma lo scrittore Abraham Yehoshua, morto ad 88 anni la scorsa notte in un ospedale di Tel Aviv, non era proprio il tipo da accentramento assolutista letterario in salsa americana, anzi. Tutti i romanzi ...