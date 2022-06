Draghi | Israele paese amico | rafforziamo collaborazione

(Di martedì 14 giugno 2022) "è per l'Italia un, partner fondamentale, i rapporti stretti si sono consolidati negli ultimi anni", "vogliamo che lain campo medico e scientifico prosegua e si ...

è per l'Italia un paese amico, partner fondamentale, i rapporti stretti si sono consolidati ... Lo ha detto il premier Mariodurante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro ...Continua la visita del premier Marioi nche oggi ha visitato il museo dell'Olocausto Yad Vashem. Ad accogliere il presidente del Consiglio c'erano il presidente di Yad Vashem Danny Dayan e il ministro della giustizia ..."Israele è per l'Italia un paese amico, partner fondamentale, i rapporti stretti si sono consolidati negli ultimi anni", "vogliamo che la collaborazione in campo medico e scientifico prosegua e si est ...Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano Naftali Bennett durante dichiarazioni congiunte alla stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi.