Dell' Utri | Contento per Lagalla ma non l' ho scelto io

Palermo, 14 giu. (Adnkronos) - "Sono molto Contento che Roberto Lagalla sia stato eletto sindaco di Palermo, ma era scontato. Era il candidato di maggior peso. Ma ci tengo a sottolineare che io non c'entro nulla con la sua candidatura. Avevo semplicemente espresso un mio parere dicendo che l'ex rettore era il candidato più indicato. Era il parere di un semplice cittadino Invece, sono stato massacrato. Ma quale 'ombra di Dell'Utri'? Semmai l'ombra di Dell'Utri ha illuminato le menti offuscate...". A parlare in una intervista all'Adnkronos, dopo le elezioni amministrative di Palermo, è l'ex senatore Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex politico ha scontato la pena e ...

