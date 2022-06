Cristina Parodi in vacanza a Formentera in bikini sfoggia un fisico perfetto (Di martedì 14 giugno 2022) La giornalista Cristina Parodi si gode qualche giorno di vacanza e in costume sfoggia un fisico invidiabile. Come da tradizione ormai da anni, Cristina Parodi inaugura l’estate con una vacanza a Formentera. Con il marito Giorgio Gori la giornalista si concede qualche giorno di relax, poi lui rientra a Bergamo e lei viene raggiunta dalle Leggi su people24.myblog (Di martedì 14 giugno 2022) La giornalistasi gode qualche giorno die in costumeuninvidiabile. Come da tradizione ormai da anni,inaugura l’estate con una. Con il marito Giorgio Gori la giornalista si concede qualche giorno di relax, poi lui rientra a Bergamo e lei viene raggiunta dalle

Pubblicità

zazoomblog : Cristina Parodi in bikini a Formentera che l’estate abbia inizio! - #Cristina #Parodi #bikini #Formentera - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Cristina Parodi in bikini a Formentera, che l'estate abbia inizio! #CristinaParodi - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Cristina Parodi in bikini a Formentera, che l'estate abbia inizio! #CristinaParodi - MediasetTgcom24 : Cristina Parodi in bikini a Formentera, che l'estate abbia inizio! #CristinaParodi - zazoomblog : Cristina Parodi: prova costume a Formentera ovviamente è sempre in bikini - #Cristina #Parodi: #prova #costume -