Chiellini Los Angeles Fc | il presidente | «Opportunità colta al volo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 giugno 2022) Ildei LosFc Thorrington ha parlato dell’arrivo negli States di GiorgioJohn Thorrington,dei LosFc, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo negli Stati Uniti di Giorgio. COLPACCIO – «Per noi è molto importante. Qualsiasi squadra del mondo sarebbe felice di poter mettere sotto contratto Giorgio, un giocatore del quale nutro un grandissimo rispetto, non solo per tutto quello che ha fatto sul campo con la Juve e l’Italia, ma anche per il suo spessore umano. Un leader assoluto e un professionista esemplare, onestamente non avremmo mai pensato di poterlo portare a LA, poi con la mancata qualificazione al Mondiale e la sua voglia di provare una nuova avventura abbiamo intravisto ...