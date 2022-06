Catania | bimba rapita | l’appello di Piera Maggio

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Liberate Elena. Non fategli del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla! I bambini non si toccano! Tornate indietro sui vostri passi, prima che sia troppo tardi. Abbiate un minimo di pietà per questa bambina”. E’di, madre di Denise Pipitone, la bambina sparita nel nulla il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo nel Trapanese quando non aveva neppure quattro anni, ai rapitori della piccola Elena, ladi 5 anni sequestrata nel Catanese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono gli scatti autorizzati per la loro diffusione dalla Procura di. In quella di oggi la piccola si vede in un'immagine riflessa, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di ...Una bambina di cinque anni è stata rapita nelle vicinanze di via Piave a Piano Tremestieri, frazione di Tremestieri Etneo in provincia di. Laviveva a Mascalucia, paese che dista tre chilometri dal luogo del rapimento. La vicina di casa, Concetta Quadronchi la descrive come unavivace, che ama molto parlare e ...Rilievi ulteriori sono stati eseguiti pure da militari del Ris di Catania su alcune auto ritenute in qualche ... Da quanto si è appreso, il nucleo familiare vivrebbe insieme ai nonni della bimba e non ...CATANIA - Sequestrata una bambina di quasi 5 anni, Elena Del Pozzo. La piccola è stata rapita nel Catanese, prelevata dall'auto dove era con la mamma da tre persone incappucciate e, secondo testimoni, ...