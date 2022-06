Argentario Sailing Week al via domani | presente Scud di Patrizio Bertelli

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo due anni di stop forzato, ritorna a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, l’appuntamento con la 21esima edizione dell’, evento internazionale per le barche a vela classiche e d’epoca. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano e dal Comune di Monte, avrà il via, con la conclusione prevista domenica 19 giugno. 36 imbarcazioni di cui 14 esordienti, 8 nazioni: si tratta di un’occasione immancabile per ammirare da vicino una storia della vela di oltre cent’anni. Tanti i debuttanti nella competizione I quattro giorni di regate sono l’occasione per gli equipaggi di gareggiare con gli sfondi mozzafiato del Giglio, Montecristo e Talamone. Per la prima volta nell’sarà ...