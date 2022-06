Aprite gli occhi su Ace Austin

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 giugno 2022) Aceè entrato nel Bullet Club, stable ritornata qualche giorno fa al top nel roster della NJPW con la conquista di alcune cinture, tra cui l’ IWGP Heavyweight finito alla vita di Jay White dopo tre anni dall’ultima volta. Una promozione che non passa sotto traccia poiché l’ex enfant prodige della AAW è davvero uno dei talenti più adatti a far parte di una stable del genere. In particolare, con questa mossa si libera definitivamente della sua appartenenza al Callihanism. È stato infatti scoperto, allenato, coccolato, protetto, portato alla luce da Sami Callihan, che ne ha perorato il talento fino a portarlo ad Impact e consentirgli spazi adatti per mettersi in mostra. Ha lavorato con lui per diversi feud, ha provato a mandarlo over e ne ha affinato il carisma, non eccezionale forse ma certamente più interessante di moltissimi altri colleghi di questa ...