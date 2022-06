Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 09:45 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DA A1 Roma FIRENZE ANCORA TRAFFICO DEVIATO SU DUE CORSIE CON CODE PER 5 KM, PER UN SINISTRO AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LO SVINCOLO DI PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE, SEMPRE SULL’A1 VERSO FIRENZE, VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 441 TRA ORVIETO E FABRO POI SULLA A24 Roma TERAMO, VERSO Roma. IL SINISTRO TRA TRE VEICOLI E UN MEZZO PESANTE E’ AVVENUTO IN COMPLANARE DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO CON IL RACCORDO ANULARE SEMPRE SULL’A24 MA NEL TRATTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAMOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DA A1FIRENZE ANCORA TRAFFICO DEVIATO SU DUE CORSIE CON CODE PER 5 KM, PER UN SINISTRO AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO DI PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE, SEMPRE SULL’A1 VERSO FIRENZE, VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 441 TRA ORVIETO E FABRO POI SULLA A24TERAMO, VERSO. IL SINISTRO TRA TRE VEICOLI E UN MEZZO PESANTE E’ AVVENUTO IN COMPLANARE DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO CON IL RACCORDO ANULARE SEMPRE SULL’A24 MA NEL TRATTO ...

