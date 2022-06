Ventotene, Adinolfi: “Zero voti? Provato sfida, noi e Partito gay” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Voglio cominciare col dire che ‘Il popolo della famiglia’ è andato molto bene in tutta Italia e stiamo già avendo i primi eletti in tutti i comuni, addirittura al primo turno. A Ventotene noi abbiamo Provato una sfida, noi e il Partito gay insieme, paradossalmente, di spezzare dei legami in un contesto paramafioso dove il sindaco che è stato eletto ha sulle spalle processi, prescrizioni, accuse che ancora devono andare a dibattimento, e quelli che provano a spezzarlo prendono un voto in due”. E’ il commento alle proiezioni che Mario Adinolfi fa all’Adnkronos dopo il risultato (Zero voti) a Ventotene. “Giornalisticamente si pensa che la notizia sia Adinolfi, ma io ho ancora una volta evidenziato un problema della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Voglio cominciare col dire che ‘Il popolo della famiglia’ è andato molto bene in tutta Italia e stiamo già avendo i primi eletti in tutti i comuni, addirittura al primo turno. Anoi abbiamouna, noi e ilgay insieme, paradossalmente, di spezzare dei legami in un contesto paramafioso dove il sindaco che è stato eletto ha sulle spalle processi, prescrizioni, accuse che ancora devono andare a dibattimento, e quelli che provano a spezzarlo prendono un voto in due”. E’ il commento alle proiezioni che Mariofa all’Adnkronos dopo il risultato () a. “Giornalisticamente si pensa che la notizia sia, ma io ho ancora una volta evidenziato un problema della ...

