Un Viaggio nella Salerno degli anni '90 presentazione a Torrione. (Di lunedì 13 giugno 2022) Mercoledì 15 Giugno ore 18.30 presso la Casa della Sinistra, a Salerno , a Piazza Ricciardi 5 ( una piazzetta situata alle spalle della Farmacia Grimaldi, tra Via Orofino e Via Paolo Grisignano) sarà ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 13 giugno 2022) Mercoledì 15 Giugno ore 18.30 presso la Casa della Sinistra, a, a Piazza Ricciardi 5 ( una piazzetta situata alle spalle della Farmacia Grimaldi, tra Via Orofino e Via Paolo Grisignano) sarà ...

Pubblicità

Inter : Il viaggio di @SociosItalia e Inter prosegue. Nella prossima stagione, - juventusfc : Le final four di #UYL raggiunte per la prima volta nella storia. Una semifinale tra rimonte ed emozioni. Il dietro… - vaticannews_it : #SantAntonio Il 30 giugno un gruppo di pellegrini partirà da Capo Milazzo per arrivare il 9 ottobre nella Basilica… - Wleimmersioni : RT @jacopo_iacoboni: L'interferenza della Russia in Italia è ormai a livelli gravi e anche grotteschi. Il sospetto nella maggioranza “Così… - 09Aco_MrKrum : RT @Inter: Il viaggio di @SociosItalia e Inter prosegue. Nella prossima stagione, -