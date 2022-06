Traffico Roma del 13-06-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di Raccordo Anulare verso il centro proseguendo sulla tratto Urbano della A24 incolonnamenti da Viale Togliatti verso la tangenziale est code poi sulla stessa tangenziale est dalla 24 a via Salaria verso l’ho segnalato Inoltre un incidente sulla rampa che dalla Tiburtina e mette sulla tangenziale est in direzione della 24 incidente anche su via Tiburtina con coda all’altezza di Viale Delle Messi D’Oro altro incidente sul ponte Sublicio concordo in prossimità di piazza dell’emporio sempre per incidente lunghe code su via Ardeatina 3 via della Falcognana via di Castel di Leva il centro Etra via di Fioranello via Castel di Leva in direzione Falcon infine ricordiamo che per consentire lo smontaggio del palco del concerto di Vasco è ancora chiusa via dei Cerchi inevitabili ...