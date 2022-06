Tottenham in testa alla corsa per la stella del Villarreal (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 15:35:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Tottenham è in testa alla corsa per Pervis Estupinan del Villarreal, secondo quanto riferito. Estupinan è nei registri del Villarreal dal settembre del 2020, quando ha lasciato il Watford per poco meno di 15 milioni di sterline dopo una delle ultime retrocessioni degli Hornets dalla Premier League. Da allora, il 24enne è diventato un elemento chiave del Villarreal, giocando un ruolo chiave nel successo in Europa League nel 2020/21 e assicurandosi anche un posto in semifinale di Champions League la scorsa stagione. Ora, secondo l’outlet spagnolo Marca, il Tottenham è in ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 15:35:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ilè inper Pervis Estupinan del, secondo quanto riferito. Estupinan è nei registri deldal settembre del 2020, quando ha lasciato il Watford per poco meno di 15 milioni di sterline dopo una delle ultime retrocessioni degli Hornets dPremier League. Da allora, il 24enne è diventato un elemento chiave del, giocando un ruolo chiave nel successo in Europa League nel 2020/21 e assicurandosi anche un posto in semifinale di Champions League la sstagione. Ora, secondo l’outlet spagnolo Marca, ilè in ...

