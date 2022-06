Top XI | Bundesliga 2021 22

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel 2022 laha riaperto completamente gli stadi ai tifosi, ritrovando un’atmosfera di tifo organizzato unica per magnitudine tra i grandi campionati. Nel 2022 è arrivato però anche il decimo titolo consecutivo per il Bayern, filotto di vittorie che sta rendendo problematico per il Bayern stesso capire che valore dare alle vittorie. Vincere laè ormai il minimo indispensabile per loro e impossibile per le altre: l’unico pretendente in questa stagione è stato il Borussia Dortmund, battuto sia all’andata che al ritorno e mai in grado di effettuare il sorpasso. Il Bayern ha preso la testa della classifica dalla quinta giornata e da lì non l’ha più lasciata. I dirigenti non sembrano voler forzare la situazione per trovare un maggiore equilibrio competitivo, nonostante quasi tutte le altre grandi storiche stiano affrontando da anni ...