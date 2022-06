Terribile incidente frontale | morta 48enne di Ardea e il suo cane | gravissimo 49enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 giugno 2022)incidete nel primo pomeriggio di oggi in zona Campoleone. Due auto, una Ford Fusion e una Nissan Micra, si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare in via Laviniense, in direzione della Nettunense. L’impatto è stato. La Micra, condotta da un uomo di 49 anni di Genzano, ha sbattuto contro una Ford, guidata da un ragazzo di Marino di 23 anni. A bordo della Fusion c’era il fratello del ragazzo, un giovane di 21 anni, mentre nell’altra vettura si trovavano una donna didi 48 anni di, e un pastore tedesco. L’le Lo schianto,, è stato. Nell’impatto, la parte destra dell’auto, dove si trovava la donna, è stata presa in pieno. I soccorsi sono stati rapidi, ma immediatamente ci ...