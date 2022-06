Temono insulti e fischi del pubblico

(Di lunedì 13 giugno 2022) Continuano gli intrighi a corte sul caso del principe Andrea. La regina Elisabetta avrebbe condotto in gran segreto una serie di consultazioni con i suoi collaboratori e rappresentanti del governo di Boris Johnson. Perché dopo aver pagato milioni di sterline a Virginia Giuffre, l’accusatrice che sostiene di essere stata abusata dal duca di York quando lei era appena diciassettenne, ora Andrea, 62 anni, vuole disperatamente tornare a corte. Dalla regina Elisabetta a Kate Middleton per l'Ordine della Giarrettiera guarda le foto Leggi anche ...

