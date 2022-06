Soluzioni Cruciverba del 13 06 22 Tutte le definizioni

(Di lunedì 13 giugno 2022) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 13/06/22: Brutta figura 12 lettere: Paronomasia: Cavo per tendere le vele 8 lettere: Tirante: Il tir lo è della strada 10 lettere: Biroccino: Incanti ma non meraviglie 19 lettere: Tempio di artemide: Produce globuli bianchi 11 lettere: Fisiologia: Progetta interni di case 9 lettere: Foderami: Schiavi spartani 11 lettere: Egospotami: Sta con chi la sa tenere 9 lettere: Spallarm: Vi lavora la gente di mare 18 lettere: Brigata di cucina: Finiscono qua ledei ...

