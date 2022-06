San Felice Circeo | a Monia Di Cosimo la fascia tricolore | eletta col 61 | 84% dei voti

(Di lunedì 13 giugno 2022) San– E’dila vincitrice della sfida tutta in rosa per la poltrona di Sindaco a San. L’esponente diFutura trionfa con il 61,84% dei. Petrucci si ferma al 38,16% delle preferenze. “È una grande emozione e un grande onore per me – dice la neo-. Un grazie dal profondo del cuore va ai cittadini e a tutta la nostra squadra. Un ringraziamento in particolare a Pino Schiboni, che ha dato una mano a tutti. Questo è il significato di squadra”. “Premiata la continuità. Il nostro programma è concreto e vogliamo proseguire il percorso iniziato. Ora è importante rimettersi subito al lavoro”, le parole di Giuseppe Schiboni, sindaco uscente – “Un grande risultato sulla linea della ...

News_24it : Nel segno della continuità.Monia Di Cosimo sarà la prima donna ad indossare la fascia di sindaco del Comune di San Felice Circeo

I primi sindaci nel Messinese Prime informazioni dalla provincia di Messina: A Pier Niceto il sindaco è Domenico Nastasi, a Castroreale vince Giuseppe Mandanici. San Germanò è il nuovo sindaco. E' Monia Di Cosimo il nuovo Sindaco del Comune di San Felice Circeo. Battuta la sfidante Rita Petrucci che non è andata oltre il 36% delle preferenze (anche se mancano alcune sezioni da scrutinare). Spoglio ancora in corso, ma situazione definita sulle isole e San Felice: qui Monia Di Cosimo supera il 63%. A Ponza sarà sindaco Francesco Ambrosino. Ventotene incorona Carmine Caputo. A Gaeta in for...