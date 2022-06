Regione di Lugansk prossima a cadere Invasione russa dell'Ucraina (Di lunedì 13 giugno 2022) Successi ucraini nel sud del Paese, con Kherson vicina ad essere riconquistata e Zhaporizhia con la sua centrale verso il ritorno nel controllo dei difensori. Nell’estremo est dell’Ucraina le cose vanno diversamente. Secondo l’intelligence americana la Regione di Lugansk è prossima alla resa, questione di settimane se non di giorni, per gli assalti russi. L'articolo Regione di Lugansk prossima a cadere <small class="subtitle">Invasione russa dell'Ucraina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) Successi ucraini nel sud del Paese, con Kherson vicina ad essere riconquistata e Zhaporizhia con la sua centrale verso il ritorno nel controllo dei difensori. Nell’estremo estle cose vanno diversamente. Secondo l’intelligence americana ladialla resa, questione di settimane se non di giorni, per gli assalti russi. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di… - simsavit : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, Kiev sta perdendo la regione di Lugansk. Draghi in Medioriente, Kiev attiva due corridoi per il grano… - simsavit : RT @Radio1Rai: #Ucraina I combattimenti più aspri nella regione del Donbass dove, secondo fonti americane, i russi potrebbero conquistare l… - lalojimjuarez : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, Kiev sta perdendo la regione di Lugansk. Draghi in Medioriente, Kiev attiva due corridoi per il grano… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Kiev sta perdendo la regione di Lugansk. Draghi in Medioriente, Kiev attiva due corridoi per… -