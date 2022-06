(Di lunedì 13 giugno 2022) VENEZIA – “5 sì per una. Unapersegue una pena certa per i colpevoli, non una condanna anticipata per coloro che poi in un caso su due risultano innocenti. Unafa aumentare l’efficienza della Pubblica amministrazione, perché migliora il rapporto di fiducia tra Stato, cittadini e imprese e riduce i tempi dei procedimenti. Un obiettivo primario del Pnrr e della mia missione di governo. Tutto si tiene”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, a proposito delsulla. Nessuno dei 5 quesiti, tuttavia, ha raggiunto il quorum necessario. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Referendum, Brunetta: '5 sì per una giustizia giusta' - EmyFischer68557 : Se volete tanta #affluenza facciamo la prossima volta 3 #Referendum 1 #salariominimo 2 #Brunetta e #Speranza a c… - massimo15691 : Ore 19 referendum 12%.Renzi si dimetta,draghi salga al quirinale e rimetta il mandato.Aspettiamo la meloni,salvini,… - GazzellaG : @valkeasusi @borghi_claudio Votare cosa, i referendum fortemente voluti dalla lega per parare il loro popò?? No gra… - BEPPESARNO : ...Guzzetta mistifica addirittura #Falcone. D'altronde ê il pagliaccio?? che ê stato il vice di #brunetta ed era fav… -

L'Opinionista

...della (facilissima) profezia a una settimana dal voto per le amministrative e per il. '...(e in particolare con l'esplicitazione del no da parte di Forza Italia e del ministro Renato...Oggi, celebrazione della Repubblica, sancita il 2 Giugno 1946 con l'esito di un, il presidente Sergio Mattarella troverà modo di richiamare agli italiani il valore della ... Franco,) ... Referendum, Brunetta: “5 sì per una giustizia giusta” VENEZIA - "5 sì per una giustizia giusta. Una giustizia giusta persegue una pena certa per i colpevoli, non una condanna anticipata per coloro che poi in ...Anche a Cremona per iniziativa del Coordinamento Democrazia Costituzionale si è costituito il "Comitato per il NO ai referendum sulla giustizia" previsti per il prossimo 12 giugno. Il Comitato cremone ...