Prove | Scortecci già rullo compressore | bene Rauco e Marmorini | così i deb - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

centra il 5 Infallibile come sempre: il re delleda anni, e spesso anche della Giostra, riprende subito il filo del discorso.per due volte copre il centro; due volte su due ...centra il 5 Infallibile come sempre: il re delleda anni, e spesso anche della Giostra, riprende subito il filo del discorso.per due volte copre il centro; due volte su due ... Prove: Scortecci già rullo compressore, bene Rauco e Marmorini, così i deb Cicerchia e Scortecci i migliori, ripetono il risultato di settembre: 5+5. Gli altri quartieri sono tutti sul 9. Le scelte dei cavalli ...Arezzo, 13 giugno 2022 - Infallibile come sempre: il re delle prove da anni, e spesso anche della Giostra, riprende subito il filo del discorso. Scortecci per due volte copre il centro; due volte su ...