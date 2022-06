Preparati in Polvere per Granite

(Di lunedì 13 giugno 2022) I rappresentano una soluzione rapida e gustosa per ottenere ottime bevande ghiacciate all’interno del tuo ristorante, del tuo bar o della tua gelateria. Con l’arrivo della bella stagione, la richiesta di questo genere di alimenti aumenta a dismisura ed è, quindi, necessario attrezzarsi per far fronte alla domanda. Idi Toro Caffè sono facili da preparare, si miscelano con l’acqua oppure, a seconda dei gusti, anche con il latte, in modo da avere una consistenza più densa e corposa. Inoltre, sono disponibili in un’ampia gamma di sapori differenti, tutti freschi e genuini. Perché scegliere i Esistono tanti motivi che portano a scegliere i , tra cui la possibilità di affidarsi a un sistema flessibile ed economico. Si tratta, infatti, di un meccanismo estremamente semplice da predisporre, che consente di creare un’ottima granita in pochissimi passaggi e ...

