Petrolio: in calo a New York a 118,94 dollari (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,43% a 118,94 dollari al barile. . 13 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono l'1,43% a 118,94al barile. . 13 giugno 2022

Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 118,94 dollari: Quotazioni perdono l'1,43% - classcnbc : #UPDATE - borse europee accelerano al ribasso a metà mattina ????-2,3% ????-2% ????-2,1% ????-1,7% #Spread Btp/Bund a 232… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: Wti scende sotto 119 dollari, occhi a Cina e Fed. In calo anche il Brent, -1,7% a 120 dollari al barile #ANSA… - moneypuntoit : ?? Il petrolio è in calo: torna l'allerta sulla domanda, i motivi ?? - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: Wti scende sotto 119 dollari, occhi a Cina e Fed. In calo anche il Brent, -1,7% a 120 dollari al barile #ANSA… -