Palermo-Padova, i dati degli ascolti su Rai 2 della finale dei playoff (Di lunedì 13 giugno 2022) Rai 2 ha trasmesso in chiaro la finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova, raggiungendo il 9% dello share e un milione di spettatori Leggi su mediagol (Di lunedì 13 giugno 2022) Rai 2 ha trasmesso in chiaro ladeidi Serie C tra, raggiungendo il 9% dello share e un milione di spettatori

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - GoalItalia : Brunori manda al tappeto il Padova e porta il Palermo in paradiso: i rosanero centrano la promozione in Serie B ?? ? - AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Padova: stangata a Ronaldo dopo testata Perrotta, la decisione del giudice sportivo - Ilovepalermocalcio - SBKreal : RT @NicoSchira: Il #Palermo batte 1-0 il #Padova (gol stagionale numero 29 di #Brunori) e vince Playoff di #SerieC davanti a 36mila spettat… -