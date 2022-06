“Ormai ha deciso”. Mara Venier, è più che una sorpresa per il pubblico. C’è la data (Di lunedì 13 giugno 2022) Un occhio al lavoro, un occhio alla vita privata. Mara Venier ha officiato il matrimonio dell’amico e collega Alberto Matano che si è tenuto lo scorso sabato 11 giugno. Il giornalista ha sposato il partner Riccardo e Mara Venier ha avuto l’incarico di officiare l’unione civile. Nell’appuntamento conclusivo de La vita in diretta la conduttrice è entrata con un mazzo di fiori facendo una sorpresa. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”. Mara Venier ha fatto entrare in studio l’artista Andrea Sannino. Prima che quest’ultimo cantasse la famosa canzone Abbracciame, la conduttrice ha commentato riferendosi ad Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Un occhio al lavoro, un occhio alla vita privata.ha officiato il matrimonio dell’amico e collega Alberto Matano che si è tenuto lo scorso sabato 11 giugno. Il giornalista ha sposato il partner Riccardo eha avuto l’incarico di officiare l’unione civile. Nell’appuntamento conclusivo de La vita in diretta la conduttrice è entrata con un mazzo di fiori facendo una. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”.ha fatto entrare in studio l’artista Andrea Sannino. Prima che quest’ultimo cantasse la famosa canzone Abbracciame, la conduttrice ha commentato riferendosi ad Alberto ...

