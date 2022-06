Meteo: caldo che torna ad essere protagonista, ecco dove (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo qualche giorno di tregua, le previsioni Meteo raccontano che sull'Italia nei prossimi giorni tornerà a farsi sentire il caldo. Lo farà con temperature che andranno a portare il valori della colonnina di mercurio oltre i valori medi stagionali. Sono gli effetti dell'alta pressione che dovrebbero prendersi la scena per tutta la settimana. Le uniche possibili varianti potrebbero essere rappresentate da fenomeni isolati e relativi ad aree montuose, sia sull'arco che sulla dorsale appenninica. Ma meglio andare con ordine e capire cosa potrà accadere, in base a previsioni Meteo che suggeriscono di guardare all'ondata di caldo che sta interessando la Spagna. Una situazione destinata a spostarsi verso Est e a incontrare diverse parti d'Italia. Quando e dove è atteso il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo qualche giorno di tregua, le previsioniraccontano che sull'Italia nei prossimi giorni tornerà a farsi sentire il. Lo farà con temperature che andranno a portare il valori della colonnina di mercurio oltre i valori medi stagionali. Sono gli effetti dell'alta pressione che dovrebbero prendersi la scena per tutta la settimana. Le uniche possibili varianti potrebberorappresentate da fenomeni isolati e relativi ad aree montuose, sia sull'arco che sulla dorsale appenninica. Ma meglio andare con ordine e capire cosa potrà accadere, in base a previsioniche suggeriscono di guardare all'ondata diche sta interessando la Spagna. Una situazione destinata a spostarsi verso Est e a incontrare diverse parti d'Italia. Quando eè atteso il ...

