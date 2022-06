Marcelo: «Oggi è un giorno felice, perché lascio un’eredità. Non volevo continuare un altro anno per pietà» (Di lunedì 13 giugno 2022) Marcelo ha detto addio al Real Madrid dopo 16 anni con la maglia del club. Ha parlato in conferenza stampa accanto al presidente Florentino Pérez e a tutta la sua famiglia. Marca riporta le sue parole. «Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, ma soprattutto agli attrezzisti, ai fisioterapisti, alla sicurezza, alle persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Voglio sottolineare il loro lavoro, perché io mi dedico solo al gioco e ho sempre avuto tutto pronto. Voglio ringraziare mia moglie, perché è sempre stata al mio fianco da quando ho iniziato a giocare a calcio. Se sono ciò che sono Oggi, è per merito tuo, Clarice. Quando ho lasciato il Brasile avevo in mente di giocare la Champions League. E Oggi lascio il club che sono il giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022)ha detto addio al Real Madrid dopo 16 anni con la maglia del club. Ha parlato in conferenza stampa accanto al presidente Florentino Pérez e a tutta la sua famiglia. Marca riporta le sue parole. «Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, ma soprattutto agli attrezzisti, ai fisioterapisti, alla sicurezza, alle persone che lavorano dietro le quinte e fil lavoro sporco. Voglio sottolineare il loro lavoro,io mi dedico solo al gioco e ho sempre avuto tutto pronto. Voglio ringraziare mia moglie,è sempre stata al mio fianco da quando ho iniziato a giocare a calcio. Se sono ciò che sono, è per merito tuo, Clarice. Quando ho lasciato il Brasile avevo in mente di giocare la Champions League. Eil club che sono il giocatore ...

