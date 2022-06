Lehman Trilogy di Stefano Massini trionfa ai Tony Awards di New York: «L’Oscar del teatro a un italiano» (Di lunedì 13 giugno 2022) Un italiano sul podio dei Tony Awards. “Lehman Trilogy”, la pièce in tre atti di Stefano Massini con adattamento di Ben Power e diretta da Sam Mendes ha vinto il premio di migliore opera teatrale ai Tony Award. La 75/a edizione degli Oscar del teatro è tornata a svolgersi a New York, in presenza, a Radio City Hall. Sul palco da presentatrice l’attrice premio Oscar Ariana DeBose. L’opera ha vinto anche in altre quattro categorie: miglior attore protagonista in un’opera teatrale, premiato Simon Russell Beale, miglior regia, premiato Sam Mendes, miglior set design a Es Devlin, miglior lighting design a Jon Clark. La trama dell’opera racconta la saga finanziaria lunga centocinquant’anni di una famiglia che darà il suo ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Unsul podio dei. “”, la pièce in tre atti dicon adattamento di Ben Power e diretta da Sam Mendes ha vinto il premio di migliore opera teatrale aiAward. La 75/a edizione degli Oscar delè tornata a svolgersi a New, in presenza, a Radio City Hall. Sul palco da presentatrice l’attrice premio Oscar Ariana DeBose. L’opera ha vinto anche in altre quattro categorie: miglior attore protagonista in un’opera teatrale, premiato Simon Russell Beale, miglior regia, premiato Sam Mendes, miglior set design a Es Devlin, miglior lighting design a Jon Clark. La trama dell’opera racconta la saga finanziaria lunga centocinquant’anni di una famiglia che darà il suo ...

