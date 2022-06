Le sfide del futuro di Fater, net zero entro 2040 e gender balance (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Fater, l’azienda di Pampers, Lines e Ace, è impegnata nel creare prodotti che migliorino la vita delle persone, riducendo gli impatti ambientali e, attraverso i suoi marchi, a fare la differenza in ottica di responsabilità sociale. Tra le direttrici principali del programma di sostenibilità ambientale c’è un packaging più sostenibile. Ad oggi, il 100% delle confezioni dei prodotti Fater è già riciclabile e l’azienda si è posta il target di ridurre del 50% l’uso di plastica vergine entro il 2025.Fater ha inoltre avviato un’analisi attraverso lo strumento della carbon footprint per fare il punto sugli impatti attuali e sviluppare le strategie più adeguate che conducano all’obiettivo di Net zero entro il 2040. Sempre in quest’ottica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –, l’azienda di Pampers, Lines e Ace, è impegnata nel creare prodotti che migliorino la vita delle persone, riducendo gli impatti ambientali e, attraverso i suoi marchi, a fare la differenza in ottica di responsabilità sociale. Tra le direttrici principali del programma di sostenibilità ambientale c’è un packaging più sostenibile. Ad oggi, il 100% delle confezioni dei prodottiè già riciclabile e l’azienda si è posta il target di ridurre del 50% l’uso di plastica vergineil 2025.ha inoltre avviato un’analisi attraverso lo strumento della carbon footprint per fare il punto sugli impatti attuali e sviluppare le strategie più adeguate che conducano all’obiettivo di Netil. Sempre in quest’ottica, ...

