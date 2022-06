Il ricorso di Wikipedia contro la multa della Russia per diffusione di fake news

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Mosca ha definito la copertura disul conflitto in Ucraina disinformazione – esattamente come capitato con qualsiasi altra piattaforma che abbia ammesso l’utilizzo del termine “guerra” per parla di ciò che accade in Ucraina – e Wikimedia Foundation – a nome di coloro che lavorano per– ha deciso di farelaricevuta. La questioneè aperta e la sentenza del tribunale russo che ha condannato la piattaforma per violazionelegge sula disinformazione non è di certo l’ultima battuta. LEGGI ANCHE >>> La resistenza dialle pressioni del Cremlino, il ...