Il matrimonio di Davide Ancelotti e Ana Galocha: “E’ stata un’emozione indescrivibile” (Di lunedì 13 giugno 2022) Davide Ancelotti e Ana Galocha si sono sposati, un matrimonio celebrato a Siviglia e un’emozione unica per entrambi ma anche per chi ha partecipato alle nozze. Una cerimonia con tanti amici e ovviamente con i familiari. Il figlio di Carlo Ancelotti e la madre dei suoi figli hanno detto sì. Dopo due gemelli e dopo anni d’amore hanno giurato amore eterno. Si conoscono dal 2014, ci hanno messo un po’ per decidere di unirsi in matrimonio e l’hanno fatto lasciandosi andare alle emozioni. Assistente del padre sulla panchina del Real Madrid, Davide Ancelotti ha sposato la splendida Ana Galocha, artista spagnola, amante della moda e della pittura, anche influencer. Il matrimonio è stato celebrato venerdì 10 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022)e Anasi sono sposati, uncelebrato a Siviglia eunica per entrambi ma anche per chi ha partecipato alle nozze. Una cerimonia con tanti amici e ovviamente con i familiari. Il figlio di Carloe la madre dei suoi figli hanno detto sì. Dopo due gemelli e dopo anni d’amore hanno giurato amore eterno. Si conoscono dal 2014, ci hanno messo un po’ per decidere di unirsi ine l’hanno fatto lasciandosi andare alle emozioni. Assistente del padre sulla panchina del Real Madrid,ha sposato la splendida Ana, artista spagnola, amante della moda e della pittura, anche influencer. Ilè stato celebrato venerdì 10 ...

