Flop del referendum sulla Giustizia: perdono tutti, vince il sistema vecchio e obsoleto (Di lunedì 13 giugno 2022) Come ampiamente previsto e forse anche peggio: i cinque quesiti referendari sulla Giustizia non hanno raggiunto il quorum costituzionale previsto, ossia il 50% degli aventi diritto al voto, l'affluenza alle urne si è fermata ad un misero 20% circa. perdono tutti, vince il sistema vecchio e obsoleto. Partiamo dai fatti oggetti. I quesiti referendari sono stati ottenuti grazie al voto favorevole di cinque Regioni governate dal centrodestra. Il leghista Matteo Salvini, troppo impegnato a difendere l'amico Putin, si aveva fatto anche comprare un biglietto dall'Ambasciata Russa per andare a Mosca. Forse pensava di fare campagna elettorale dalla Piazza Rossa del Cremlino. Un bel referendum democratico se usare le armi o meno per l'operazione ...

