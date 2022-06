Elezioni comunali 2022, a Scicli in testa Mario Marino (Di lunedì 13 giugno 2022) Scicli – Elezioni comunale 2022 a Scicli. Secondo i primi dati delle schede scrutinate in alcune sezioni il candidato a sindaco Mario Marino è in testa rispetto agli altri 5 candidati a sindaco che sono: Giorgio Vindigni, Caterina Riccotti, Giovanni Venticinque, Carmelo Vanasia, Rita Trovato. E’ quanto emerge dallo spoglio delle prime schede scrutinate in alcune sezioni. Marina è seguito da Vindigni, Riccotti e Trovato.Naturalmente si attendono i dati ufficiali che arriveranno nelle prossime ore. Elezioni comunali 2022 a Scicli: risultati Elezioni 2022: Roberto Ammatuna verso la rielezione a sindaco di Pozzallo Elezioni Palermo, proiezioni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022)comunale. Secondo i primi dati delle schede scrutinate in alcune sezioni il candidato a sindacoè inrispetto agli altri 5 candidati a sindaco che sono: Giorgio Vindigni, Caterina Riccotti, Giovanni Venticinque, Carmelo Vanasia, Rita Trovato. E’ quanto emerge dallo spoglio delle prime schede scrutinate in alcune sezioni. Marina è seguito da Vindigni, Riccotti e Trovato.Naturalmente si attendono i dati ufficiali che arriveranno nelle prossime ore.: risultati: Roberto Ammatuna verso la rielezione a sindaco di PozzalloPalermo, proiezioni ...

