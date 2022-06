Deulofeu vuole Napoli, non attenderà all’infinito: si inserisce il Tottenham (Di lunedì 13 giugno 2022) Gerard Deulofeu attende un segnale da Napoli ma c’è anche il Tottenham. Serve dunque un segnale chiaro, quello della chiusura della trattativa. Il giocatore ha fatto tutto quello che doveva fare, forse anche di più. Nella giornata di ieri si è sbilanciato rispondendo sui social ad un tifoso del Napoli, ha accettato la bozza di offerta della società di Aurelio De Laurentiis, ma ora tocca alla società fare il passo decisivo. Il giocatore attende una chiamata, perché ha già messo in chiaro con l’Udinese che dopo la stagione con 13 gol è pronto a cambiare aria. A 28 anni Deulofeu cerca il rilancio decisivo e vuole una piazza più grande rispetto a quella di Udine. Deulofeu-Napoli: Tottenham alla finestra In casa azzurra si sta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Gerardattende un segnale dama c’è anche il. Serve dunque un segnale chiaro, quello della chiusura della trattativa. Il giocatore ha fatto tutto quello che doveva fare, forse anche di più. Nella giornata di ieri si è sbilanciato rispondendo sui social ad un tifoso del, ha accettato la bozza di offerta della società di Aurelio De Laurentiis, ma ora tocca alla società fare il passo decisivo. Il giocatore attende una chiamata, perché ha già messo in chiaro con l’Udinese che dopo la stagione con 13 gol è pronto a cambiare aria. A 28 annicerca il rilancio decisivo euna piazza più grande rispetto a quella di Udine.alla finestra In casa azzurra si sta ...

Pubblicità

Ruggero1991 : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - RomaQualitah : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - 1926_cri : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - Xenoriax_ : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - NicoSchira : @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino… -