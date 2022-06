Dal Donbas alle armi. Anatomia delle bugie putiniane (Di lunedì 13 giugno 2022) Come in tutti i conflitti su quello in Ucraina ne vengono dette le cose più stravaganti. Sono persuaso che lo siano inconsapevolmente, sotto la spinta di emozioni e di preconcetti, non per fare disinformazione a favore dell’uno o dell’altro contendente. Se i fatti sono oggettivi, la loro interpretazione è sempre soggettiva. Sarebbe auspicabile, come talvolta fatto nei media britannici, separare i fatti dalle opinioni e indicare per i primi le fonti da cui vengono tratti, in modo da permettere al lettore che ne abbia il tempo e la voglia il controllo che non si tratti di una fake news. La ripetizione di queste ultime perché fanno presa sul pubblico le trasforma in verità indiscusse o, almeno, difficili da contestare. Talune, relative alla guerra in Ucraina, sono particolarmente ricorrenti. Fanno sicuramente parte della strategia dell’Infowar, impiegata da tutti i ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Come in tutti i conflitti su quello in Ucraina ne vengono dette le cose più stravaganti. Sono persuaso che lo siano inconsapevolmente, sotto la spinta di emozioni e di preconcetti, non per fare disinformazione a favore dell’uno o dell’altro contendente. Se i fatti sono oggettivi, la loro interpretazione è sempre soggettiva. Sarebbe auspicabile, come talvolta fatto nei media britannici, separare i fatti dopinioni e indicare per i primi le fonti da cui vengono tratti, in modo da permettere al lettore che ne abbia il tempo e la voglia il controllo che non si tratti di una fake news. La ripetizione di queste ultime perché fanno presa sul pubblico le trasforma in verità indiscusse o, almeno, difficili da contestare. Talune, relative alla guerra in Ucraina, sono particolarmente ricorrenti. Fanno sicuramente parte della strategia dell’Infowar, impiegata da tutti i ...

