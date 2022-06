Comunali, i risultati: a Nembro vince la continuità, a Curno il più giovane primo cittadino della tornata. Gandino, Servalli vince per una manciata di voti (Di lunedì 13 giugno 2022) Le amministrative Ribaltone a Cisano bergamasco: perde la Lega. Villongo cambia dopo dieci anni: stravince il giovane Francesco Micheli. Due le donne con la fascia Tricolore. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) Le amministrative Ribaltone a Cisano bergamasco: perde la Lega. Villongo cambia dopo dieci anni: strailFrancesco Micheli. Due le donne con la fascia Tricolore.

