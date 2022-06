Classifica Giro d’Italia U23: Leo Hayther fa il vuoto, fioccano i minuti. Nessun italiano in top10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo successo consecutivo e maglia rosa ormai ipotecata al Giro d’Italia Under 23 da parte di Leo Hayter, dominatore del tappone odierno da Pinzolo a Santa Caterina Valfurva. Il britannico classe 2001 si è reso protagonista di un’azione d’altri tempi nella terza frazione della Corsa Rosa giovanile, infliggendo distacchi abissali alla concorrenza. Grazie a questa prestazione, il corridore della Hagens Berman Axeon ha portato ad oltre 5 minuti il suo vantaggio in Classifica generale sui primi inseguitori. Completano il podio provvisorio assoluto il francese Romain Gregoire ed il belga Lennert Van Eetvelt rispettivamente a 5’48” e 5’56” dalla vetta. Nessun italiano nella top10, con il classe 2002 Davide Piganzoli migliore degli azzurri in 14ma piazza a 8’55” dal leader ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo successo consecutivo e maglia rosa ormai ipotecata alUnder 23 da parte di Leo Hayter, dominatore del tappone odierno da Pinzolo a Santa Caterina Valfurva. Il britannico classe 2001 si è reso protagonista di un’azione d’altri tempi nella terza frazione della Corsa Rosa giovanile, infliggendo distacchi abissali alla concorrenza. Grazie a questa prestazione, il corridore della Hagens Berman Axeon ha portato ad oltre 5il suo vantaggio ingenerale sui primi inseguitori. Completano il podio provvisorio assoluto il francese Romain Gregoire ed il belga Lennert Van Eetvelt rispettivamente a 5’48” e 5’56” dalla vetta.nella, con il classe 2002 Davide Piganzoli migliore degli azzurri in 14ma piazza a 8’55” dal leader ...

