Case occupate abusivamente a Caivano | denunciate 52 persone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono 52 lesegnalate all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri sulledi proprietà dell’Acer Campania (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) tra irmoni del rione Iacp di(Napoli) in via Circumvallazione Ovest. Si tratta di soli 2 isolati (1 e 2) e di 60 abitazioni. Ventinove appartamenti sono risultati occupati senza titolo da altrettante famiglie, a scapito di chi ne avrebbe diritto. In buona sostanza il 48,33 % degli appartamenti censiti è risultato irregolare. I controlli dei carabinieri continueranno anche nelle prossime ore per mettere a punto un censimento di tutti gli appartamenti del circondario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.