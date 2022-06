Camila Giorgi-Martincova | WTA Birmingham 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 13 giugno 2022) Domani, martedì 14 giugno,sfiderà la ceca Terezanel match di primo turno valevole per il torneo WTA 250 di. Sull’erba inglese la n.1 d’Italia va a caccia di un buon risultato per avvicinarsi nel migliore dei modi a Wimbledon, uno dei grandi obiettivi della sua stagione. La trentenne marchigiana è reduce dalla sconfitta al secondo turno di Nottingham contro la britannica Harriet Dart, quindi avrà sicuramente voglia di riscatto.è terza testa di serie del tabellone a, ma già al debutto dovrà inscenare una prestazione di alto profilo per avere la meglio sulla n.56 al mondo. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di ...

Sul campo 1, invece, il primo match di giornata sarà quello tra Yastremska e Linette, mentre non prima delle 18:00 scenderà in campo la nostra Camila Giorgi contro Martincova.