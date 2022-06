Beautiful, trama 14 giugno 2022: Liam sotto pressione (Di lunedì 13 giugno 2022) La tragica morte di Vinny catalizzerà ancora l'attenzione a Beautiful. Tutto è partito quando Liam Spencer e suo padre Bill viaggiavano di notte con la loro auto, diretti a casa, ed hanno improvvisamente scorto una sagoma che gli si è parata davanti. Alla guida c'era il marito di Hope che non è riuscito a frenare e ha investito in pieno il passante. Padre e figlio sono subito scesi dall'auto per constatare le condizioni dell'uomo investito e si sono resi conto con sgomento e stupore che si trattasse di Vinny. Quest'ultimo è morto sotto gli occhi di Liam che, per lo shock, è svenuto. A quel punto, Bill ha caricato il figlio in macchina e lo ha riportato a casa senza allertare i soccorsi. Poco dopo, quando Liam si è risvegliato ha sollecitato il genitore a tornare sul luogo dell'incidente per aiutare ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 giugno 2022) La tragica morte di Vinny catalizzerà ancora l'attenzione a. Tutto è partito quandoSpencer e suo padre Bill viaggiavano di notte con la loro auto, diretti a casa, ed hanno improvvisamente scorto una sagoma che gli si è parata davanti. Alla guida c'era il marito di Hope che non è riuscito a frenare e ha investito in pieno il passante. Padre e figlio sono subito scesi dall'auto per constatare le condizioni dell'uomo investito e si sono resi conto con sgomento e stupore che si trattasse di Vinny. Quest'ultimo è mortogli occhi diche, per lo shock, è svenuto. A quel punto, Bill ha caricato il figlio in macchina e lo ha riportato a casa senza allertare i soccorsi. Poco dopo, quandosi è risvegliato ha sollecitato il genitore a tornare sul luogo dell'incidente per aiutare ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #14giugno - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022 trama orario puntata di oggi e di questa settimana -… - AnnaMancini81 : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 13 al 17 giugno 2022 - ReignOfTheSerie : Beautiful: trama settimanale dal 13 al 19 giugno 2022 *KlausMary* #boldandbeautiful #beautiful #soap - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Brave and Beautiful: trama settimanale dal 13 al 17 giugno 2022 *KlausMary* #braveandbeautiful #soap -