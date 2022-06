Alvaro Morte annuncia una pausa dopo La Casa di Carta e Senza Confini: “Devo staccare, ma non dal Professore…” (Di lunedì 13 giugno 2022) Alvaro Morte è co-protagonista, insieme a Rodrigo Santoro, della miniserie di Prime Video Senza Confini, arrivata nel catalogo dello streamer il 10 giugno. Ma potrebbe essere il suo ultimo lavoro prima di un periodo di pausa. L’attore protagonista de La Casa di Carta, terminata lo scorso anno con la quinta stagione, è passato da un set all’altro Senza soluzione di continuità, smettendo i panni dell’ingegnoso ladro soprannominato Il Professore e vestendo subito dopo quelli dell’esploratore Juan Sebastián Elcano, che insieme a Ferdinando Magellano guidò la spedizione che culminò nella prima circumnavigazione del globo terrestre nel 1922. Per Alvaro Morte è arrivato però il momento di prendersi del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)è co-protagonista, insieme a Rodrigo Santoro, della miniserie di Prime Video, arrivata nel catalogo dello streamer il 10 giugno. Ma potrebbe essere il suo ultimo lavoro prima di un periodo di. L’attore protagonista de Ladi, terminata lo scorso anno con la quinta stagione, è passato da un set all’altrosoluzione di continuità, smettendo i panni dell’ingegnoso ladro soprannominato Il Professore e vestendo subitoquelli dell’esploratore Juan Sebastián Elcano, che insieme a Ferdinando Magellano guidò la spedizione che culminò nella prima circumnavigazione del globo terrestre nel 1922. Perè arrivato però il momento di prendersi del ...

