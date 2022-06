1000 Miglia | dal 15 al 18 giugno torna la corsa più bella del mondo

Pubblicità

Per il secondo anno consecutivo lariaccende i motori alle porte dell'estate. Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, 425 vetture straordinarie faranno rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d'Italia attraversando ...A Pozzolengo (Brescia), dove c'è la sede principale della Comunità di recupero Lautari, l'hanno già ribattezzata ladella solidarietà. Sì, perché quest'anno Silvano Zaglio, decano tra i piloti bresciani non professionisti, sarà allacon un progetto studiato insieme al presidente Andrea ...(Adnkronos) – La 1000 Miglia 2022 torna ad attraversare l’Italia in senso orario, con partenza e arrivo a Brescia dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. A dodici mesi da una versione ...Brescia, 13 giu. - (Adnkronos) - "Come Presidente di Automobile Club di Brescia sono convinto che il 2022 sarà per 1000 Miglia un ritorno alla normalità dopo due anni difficili. Avremo ...